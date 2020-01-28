Жителя Мордовии, ударившего деревянной палкой жену, приговорили к обязательным работам

В Большеигнатовском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил деревянной палкой свою супругу.

Некоторое время назад житель указанного района поссорился со своей женой. В ходе словесной перепалки мужчина не смог совладать с приливом негативных эмоций на фоне крайне агрессивного настроя. Гражданин схватил в руки деревянную палку и два раза ударил супругу.

Женщина обратилась в полицию, решив, что муж должен понести наказание за свои действия.

Мужчина раскаялся в содеянном, но жена забирать заявление не стала.

Решением суда в отношении жителя Большеигнатовского района была избрана мера наказания в виде 60 часов обязательных работ.

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Источник: bolsheignatovsky.mor.sudrf.ru