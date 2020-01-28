Жительница Мордовии обвиняется в мошенничестве

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении женщины, которая обвиняется в мошенничестве.

В период с марта 2013 года по октябрь 2018 года указанная гражданка занимала должность бухгалтера по учреждениям образования МБУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Старошайговского муниципального района», в состав которого входят: МДОУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида», МДОУ «Старошайговский детский сад №2 комбинированного вида» и МДОУ «Старошайговский детский сад «Колосок».

В 2017 году обвиняемая сформировала заявки на перечисление денежных средств с лицевых счетов дошкольных учреждений на свои банковские карты. В общей сложности гражданка похитила 443 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: krasnoslobodsky.mor.sudrf.ru