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Мошенник из Пензенской области ограбил трех жительниц Мордовии

Мошенник из Пензенской области ограбил трех жительниц Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, от действий которого пострадали три жительницы Мордовии.

Стражами порядка было установлено, что 53-летний житель Пензенской области разместил в нескольких газетах и на нескольких сайтах объявления о предоставлении услуг по ремонту корпусной и мягкой мебели. Мужчина встречался с клиентами, заключал с ними договор, затем забирал у них мебель и предоплату. После этого житель Пензенской области переставал выходить на связь. Жертвами мошенника стали три жительницы Торбеево. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 100 тыс. рублей.

Мошенник был задержан в Тамбовской области. После этого мужчина был доставлен в Мордовию. В отношении жителя Пензенской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф