Мошенник из Пензенской области ограбил трех жительниц Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, от действий которого пострадали три жительницы Мордовии.

Стражами порядка было установлено, что 53-летний житель Пензенской области разместил в нескольких газетах и на нескольких сайтах объявления о предоставлении услуг по ремонту корпусной и мягкой мебели. Мужчина встречался с клиентами, заключал с ними договор, затем забирал у них мебель и предоплату. После этого житель Пензенской области переставал выходить на связь. Жертвами мошенника стали три жительницы Торбеево. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 100 тыс. рублей.

Мошенник был задержан в Тамбовской области. После этого мужчина был доставлен в Мордовию. В отношении жителя Пензенской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф