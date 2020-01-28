В Мордовии была закуплена пожарная и лесохозяйственная техника

В Мордовии в рамках реализации национального проекта под названием «Экология» была закуплена лесопожарная и лесохозяйственная техника.

На реализацию указанного проекта региону из федерального бюджета были выделены денежные средства в сумме 86,6 млн рублей. Были приобретены пять пожарных автоцисцерн, вахтовый автобус, два универсальных лесопожарных модуля, колесный трактор, культиваторы КЛБ-1,7 и другая спецтехника.

По информации «Известий Мордовии».

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