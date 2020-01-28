В Саранске прошли пожарно-тактические учения

28 января в Саранске прошли тренировочные пожарно-тактические учения в здании ГБУ РМ «Центр по велоспорту ВМХ».

Легенда учений гласила, что в тренажерном зале, расположенном на цокольном этаже, по причине короткого замыкания электропроводки вспыхнул огонь. Работники учреждения, заметив возгорание, вызвали пожарных и приступили к эвакуации людей, находящихся в здании.

Условный пожар был удачно ликвидирован.

Сотрудники МЧС на свежий воздух в спасательных аппаратах вывели нескольких условных пострадавших.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru