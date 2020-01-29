В Рузаевке в результате пожара погиб мужчина

В Рузаевке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Поздним вечером 28 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Садовой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит кровля заброшенного дома.

Внутри указанной постройки был обнаружен труп мужчины. Что данный гражданин делал в заброшенном доме, в скором времени будет выяснено.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru