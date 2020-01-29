В Ковылкинском районе 57-летний автомобилист сбил 55-летнего велосипедиста

В Ковылкинском районе 55-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло утром 28 января на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Русская Лашма и Гумны. 57-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», совершил наезд на 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Велосипедист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф