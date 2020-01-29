В Саранске в ДТП пострадала 39-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала 39-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 28 января на территории Пролетарского района города. На улице Титова 22-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси», из-за невнимательности врезался в автомобиль марки «Лексус».

В результате ДТП пострадала 39-летняя женщина, управлявшая «Лексусом». От госпитализации гражданка отказалась.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе 57-летний автомобилист сбил 55-летнего велосипедиста.

Источник: гибдд.рф