В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 22-летний парень

В Краснослободском районе по причине ДТП пострадал 22-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 28 января на 54-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 22-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-211540, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Сандеро», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель ВАЗа доставлялся в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Выяснилось, что в прошлом году молодой человек 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф