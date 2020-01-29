В Дубенском районе пожар унес жизнь пенсионерки

В Дубенском районе произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Происшествие произошло в ночь на 29 января на территории села Кабаево. На улице Красноармейской загорелся частный жилой дом №18. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 100 квадратных метров.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп женщины 1948 года рождения.

Пламя полностью уничтожило дом.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевке в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru