38-летнюю жительницу Саранска ограбил мошенник, представившийся работником банка

В Саранске 38-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно 38-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил о том, что была совершена попытка похищения денежных средств с банковского счета женщины. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что для пресечения действий, направленных на кражу денег, горожанке следует установить на мобильный телефон приложение Team Viewer Quick Support. Женщина скачала данное предложение. Затем незнакомец попросил жительницу Саранска зайти в личный кабинет, дабы узнать, остались ли на банковских картах денежные средства. Женщина выполнила данное указание. После этого горожанка получила смс-сообщение, содержащее информацию о том, что с двух её счетов были сняты деньги в сумме более 154 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф