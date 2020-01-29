В Саранске заключили под стражу 40-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

В 2018 году Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии выделило республиканские бюджетные денежные средства на проведение ремонтных работ на нескольких объектах в Саранске. Подозреваемый, действуя при поддержке сотрудников указанного министерства, представил документы, содержащие информацию о выполненных работах на одном из объектов на общую сумму около 5,2 млн рублей, хотя фактически работы были выполнены на сумму 2,4 млн рублей. В результате мошеннических действий были похищены деньги в размере около 2,8 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Источник: 13.мвд.рф