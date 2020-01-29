В Чамзинском районе загорелся мусор

В Чамзинском районе произошло возгорание мусора.
Указанное происшествие произошло вечером 28 января на территории села Пичеуры. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Пролетарская, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru