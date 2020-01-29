В Саранске осудили 48-летнего мужчину, ударившего ножом свою сожительницу

В Саранске суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение своей гражданской супруге.

В конце августа прошлого года 48-летний гражданин распивал алкогольные напитки в компании своей 43-летней сожительницы. В ходе попойки между гражданскими супругами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина схватил в руки кухонный нож и ударил им сожительницу в живот.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у женщины колото-резаное ранение, проникающее в брюшную полость.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф