В Лямбирском районе загорелась баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 28 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Инят. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 5 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru