В Саранске сотрудники Росгвардии задержали похитителей алкогольной продукции

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже алкогольной продукции из магазинов.

В Октябрьском районе города был задержан 36-летний мужчина, который пытался похитить алкогольную продукцию стоимостью около 1700 рублей из сетевого магазина. Гражданин спрятал товар под одежду и направился к выходу из торгового заведения, где был остановлен охранниками. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским.

В супермаркете, расположенном в юго-западной части Саранска, был задержан 59-летний гражданин. Данный мужчина взял с витрины бутылку с алкоголем и спрятал её в сумку. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в один из отделов полиции Саранска.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia