Бухгалтер одной из организаций Саранска подозревается в присвоении денег

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, которая подозревается в присвоении денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 57-летняя гражданка, являющаяся бухгалтером одной из организаций Саранска, деятельность которой связана с изготовлением электронных приборов, в декабре 2018 года перечислила на свой банковский счет премию по итогам работы в сумме 230 тыс. рублей. Данные денежные средства принадлежали указанной организации.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф