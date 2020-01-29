В Мордовии общественники посетили исправительную колонию

Представители общественной наблюдательной комиссии Мордовии Галина Шикина и Александр Сергеенко посетили исправительную колонию №5 УФСИН РФ по Мордовии.

Правозащитники посетили библиотеку, клуб, столовую, медико-санитарную часть, жилые помещения отрядов, штрафной изолятор и помещения камерного типа.

Общественники интересовались условиями содержания осужденных, медицинским обслуживанием, а также отвечали на задаваемые вопросы. После обхода жилой зоны представители ОНК провели прием осужденных по личным вопросам.

Жалобы и заявления со стороны осужденных не поступали.

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Источник: 13.fsin.su