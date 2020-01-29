В Большеигнатовском районе горели надворные постройки

В Большеигнатовском районе произошло возгорание бани.

Указанное происшествие произошло в ночь на 29 января на территории населенного пункта Лесной. Возле дома №11, расположенного по адресу – улица Лесная, загорелись надворные постройки. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru