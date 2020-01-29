Житель Саранска, лишившись водительского удостоверения, погасил долг по алиментам

В Саранске местный житель погасил долг по алиментам после того, как лишился водительского удостоверения.

Житель Ленинского района Саранска на протяжении длительного периода времени не выплачивал алименты, по причине чего образовалась задолженность в размере около 75 тыс. рублей.

Судебным приставом-исполнителем было принято решение о лишении указанного горожанина водительского удостоверения.

После предпринятых приставом мер житель Саранска погасил долг.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии был задержан местный житель, подозреваемый в разбойном нападении на автозаправочную станцию.

Источник: r13.fssprus.ru