Житель Саранска, лишившись водительского удостоверения, погасил долг по алиментам

В Саранске местный житель погасил долг по алиментам после того, как лишился водительского удостоверения.
Житель Ленинского района Саранска на протяжении длительного периода времени не выплачивал алименты, по причине чего образовалась задолженность в размере около 75 тыс. рублей.
Судебным приставом-исполнителем было принято решение о лишении указанного горожанина водительского удостоверения.
После предпринятых приставом мер житель Саранска погасил долг.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП РФ по Мордовии.
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Источник: r13.fssprus.ru