В Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 60 человек

В Саранске из-за пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировали 60 человек.

Днём 29 января на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ульянова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале многоэтажного жилого дома №22А, корп.1 горит изоляция силовых кабелей. Площадь распространения пламени составляла 5 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали 60 жильцов многоэтажки.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru