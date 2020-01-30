В Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 60 человек

В Саранске из-за пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировали 60 человек.
Днём 29 января на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ульянова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале многоэтажного жилого дома №22А, корп.1 горит изоляция силовых кабелей. Площадь распространения пламени составляла 5 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали 60 жильцов многоэтажки.
По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Рузаевке в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru