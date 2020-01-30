В Саранске был задержан мужчина, разбивший витрину в магазине

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который разбил стеклянную витрину в магазине.

29 января стражи порядка прибыли в один из магазинов Саранска, где задержали 46-летнего мужчину, который разбил стеклянную витрину, а также проявлял агрессию и высказывал угрозы в адрес продавца. Гражданин пытался скрыться, но оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии пресекли данную попытку.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia