В Саранске 33-летний автомобилист сбил насмерть 81-летнего пешехода

В Саранске произошло ДТП, которое унесло жизнь 81-летнего пенсионера.

Происшествие произошло ранним утром 29 января на 10-м километре дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово. 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21121, совершил наезд на 81-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф