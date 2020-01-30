В Ромодановском районе в ДТП пострадал 56-летний мужчина

В Ромодановском районе произошло ДТП участием трех транспортных средств, в результате которого пострадал 56-летний мужчина.

Инцидент был зафиксирован утром 29 января на 39-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительным данным, 65-летний гражданин, управлявший грузовиком марки КамАЗ, не выдержал безопасную дистанцию, по причине чего транспортное средство врезалось в остановившийся впереди фургон марки ГАЗ, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем марки «Ауди».

В результате ДТП пострадал 56-летний водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф