В Зубовой Поляне автобус сбил пенсионерку

В Зубовой Поляне 81-летняя пенсионерка попала под колёса автобуса.

Происшествие произошло днём 29 января на улице Новикова Прибоя. 58-летний мужчина, который находился за рулем автобуса марки ПАЗ, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Пенсионерка была госпитализирована в районную больницу.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске 33-летний автомобилист сбил насмерть 81-летнего пешехода. Пенсионер скончался до приезда медиков.

Источник: гибдд.рф