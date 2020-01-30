В Зубовой Поляне автобус сбил пенсионерку

В Зубовой Поляне 81-летняя пенсионерка попала под колёса автобуса.
Происшествие произошло днём 29 января на улице Новикова Прибоя. 58-летний мужчина, который находился за рулем автобуса марки ПАЗ, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Пенсионерка была госпитализирована в районную больницу.
Известно, что водитель автобуса был трезв.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф