В Саранске в результате ДТП погиб 36-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествие произошло вечером 29 января на 14-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки ВАЗ-2114.
От полученных телесных повреждений 36-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске 33-летний автомобилист сбил насмерть 81-летнего пешехода.
Источник: гибдд.рф