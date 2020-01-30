В Саранске в результате ДТП погиб 36-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло вечером 29 января на 14-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки ВАЗ-2114.

От полученных телесных повреждений 36-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске 33-летний автомобилист сбил насмерть 81-летнего пешехода.

Источник: гибдд.рф