Жительница Мордовии, желая вернуть сына домой, ложно обвинила его в краже

В Ардатовском районе местная жительница оклеветала своего сына, чтобы вернуть его домой.

Недавно 47-летняя жительница указанного района, не имеющая постоянного места работы, сообщила сотрудникам полиции о том, что были похищены принадлежащие ей золотые серьги. Также женщина отметила, что в совершении данного преступления она подозревает своего 23-летнего сына.

Стражи порядка в ходе проведения оперативных мероприятий выяснили, что гражданка оклеветала сына. Женщина призналась в том, что сообщила ложную информацию о краже золотых изделий. Гражданка пояснила, что решила посредством ложного доноса вернуть сына, который решил уйти из дома, поссорившись с ней.

Жительница Ардатовского района была привлечена к уголовной ответственности.

Также читайте о том, что 37-летний житель Саранска во время ссоры жестоко избил своего знакомого.

Источник: 13.мвд.рф