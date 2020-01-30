В Мордовии сотрудники ГИБДД напомнили будущим мамам о ПДД

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие в ГБУЗ «Родильный дом №2».

Представители Госавтоинспекции напомнили будущим мамам о том, как сделать первую поездку ребенка в автомобиле максимально безопасной, а также обратили внимание на то, что не следует держать малыша на руках во время поездки, поскольку в случае удара или резкого торможения вес ребенка увеличивается в десятки раз, по причине чего удержать его крайне сложно.

Также стражи порядка рассказали будущим мамам о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство.

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Источник: 13.мвд.рф