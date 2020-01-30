В Чамзинке два грузовика сбили насмерть пьяного мужчину

В Чамзинке произошло ДТП, в результате которого погиб 45-летний гражданин.

Происшествие произошло в ночь на 30 января на улице Республиканской. По предварительной информации, 45-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, стоял на проезжей части. В определенный момент на мужчину совершил наезд грузовой автомобиль марки ГАЗ. Затем пострадавшего переехал ещё один грузовик той же марки.

От полученных телесных повреждений 45-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Известно, что 31-летний водитель одного из грузовиков был пьян.

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Источник: info-rm.com