В Саранске сотрудники полиции приняли участие в соревнованиях по настольному теннису

Прошло командное первенство по настольному теннису среди сотрудников отдельного батальона ППСП УМВД РФ по Саранску.

Участниками указанных соревнований стали шесть команд, в состав каждой из которых вошли четыре человека.

Первое место заняли представители мобильного взвода ОБ ППСП УМВД. Второе место досталось команде аппарата ОБ ППСП УМВД. Третье место заняла команда первой роты ОБ ППСП УМВД.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что команды УФСИН РФ по Мордовии и Ульяновской области провели товарищеский хоккейный матч.

Источник: 13.мвд.рф