Житель Чамзинки подозревается в хищении денег

В Чамзинке механик местной организации подозревается в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что подозреваемый заключил фиктивный договор с так называемой фирмой-однодневкой на поставку товарно-материальных ценностей в организацию, сотрудником которой он является. Механик предоставил подложные накладные, согласно которым денежные средства в сумме более 285 тыс. рублей были перечислены на банковский счет третьих лиц, введенных в заблуждение фигурантом уголовного дела.

Деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В отношении механика было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф