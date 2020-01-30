Шесть жителей Саранска пойдут под суд по обвинению в сбыте наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении шести местных жителей, которые обвиняются в покушении на сбыт наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в январе минувшего года 21-летний житель Саранска посредством переписки на одном из сайтов стал участником организованной преступной группы, деятельность которой связана с продажей наркотиков.

В обязанности молодого человека входило получение оптовых партий запрещенных веществ, их фасовка на мелкооптовые и розничные, а также последующее создание так называемых закладок для передачи другим участникам организованной группы, которые отвечали за раскладку в тайники с целью дальнейшего сбыта на территории Саранска.

Стоит отметить, что члены группировки не были знакомы друг с другом.

В период с января по март прошлого года обвиняемые сбыли наркотики общей массой более 350 г.

Участники преступной группировки были задержаны при попытке сбыта очередной партии запрещенных веществ.

Кроме того, стражи порядка установили причастность одного из обвиняемых к легализации денежных средств, полученных в результате сбыта наркотиков. За каждую продажу обвиняемый получал от неустановленного следствием лица вознаграждение в виде криптовалюты, которую затем обменивал на рубли. В общей сложности данный гражданин легализовал более 140 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении шести обвиняемых находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф