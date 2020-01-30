Сотрудница УФСИН РФ по Мордовии посетила Арзамасскую воспитательную колонию

Начальник психологической лаборатории следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии посетила Арзамасскую воспитательную колонию ГУФСИН России по Нижегородской области.

В рамках визита в указанное исправительное учреждение была организована обзорная экскурсия, в ходе которой были посещены общежитие отрядов, школа, профтехучилище, кабинеты психологической помощи подросткам.

Начальник психологической лаборатории провела беседы с несовершеннолетними, которые до осуждения содержались в СИЗО №1 УФСИН РФ по Мордовии, обменялась накопленным опытом с начальником психологической лаборатории Арзамасской воспитательной колонии по организации и проведению психологической работы.

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Источник: 13.fsin.su