Министерство печати и информации упразднили в Мордовии

В Мордовии было упразднено одно из региональных министерств.

Глава республики Владимир Волков подписал указ об упразднении министерства печати и информации Мордовии.

Управление государственной политики в сфере массовых коммуникаций администрации главы Мордовии будет выполнять функции расформированного министерства.

Рассматриваемое решение было принято руководством региона с целью повышения уровня эффективности государственного управления.

Кардинальные изменения в работе учреждений, которые ранее подчинялись министерству печати и информации, не предвидятся.

По информации «Известий Мордовии».

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