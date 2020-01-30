В Мордовии нарастят производство ламинированной фанеры

Мордовской компании «Плайтерра» будут выделены денежные средства в сумме 499 млн рублей на развитие производства ламинированной фанеры.

Фонд развития промышленности одобрил выделение денег указанной мордовской компании на первом в нынешнем году заседании.

Ожидается, что предприятие, используя денежные поступления, нарастит производство ламинированной фанеры на 15 тыс. кубометров в год. 39% продукции планируют реализовать на внутреннем рынке, а 61% отправят в Нидерланды, Германию, Францию, Италию и Чехию.

По информации «Известий Мордовии».

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