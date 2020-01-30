В Саранске осудили 24-летнего парня, который ограбил своего родственника

В Саранске суд вынес приговор в отношении 24-летнего молодого человека, который ограбил своего родственника.

В мае прошлого года 24-летний парень приехал в Саранск, чтобы устроиться на работу. Остановился молодой человек у своего родственника. В июне парень тайно похитил и реализовал в комиссионные магазины принадлежащие хозяину жилья серебряные изделия, ноутбук, кухонный блендер, видеорегистратор, набор электроинструментов, фрезерную машину, дрель и перфоратор. Сумма причиненного пострадавшему ущерба составила 31,79 тыс. рублей.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru