В Саранске не стали наказывать 15-летнего парня, укравшего обувь из магазина

В Саранске суд не стал подвергать наказанию 15-летнего парня, который украл обувь из магазина.

В августе прошлого года 15-летний парень зашел в магазин, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Сити-Парк». Подросток взял со стеллажа пару мужских туфель и обул их. Затем парень направился к выходу из магазина, оставив свои кроссовки возле стеллажа. Сотрудница магазина, заметив, что юноша пытается уйти в украденной обуви, попросила его остановиться. Парень скрылся, но спустя некоторое время был задержан.

Представитель пострадавшей стороны во время судебного заседания обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подростка, ссылаясь на то, что последний извинился за содеянное и возместил причиненный ущерб.

В итоге Октябрьский районный суд Саранска вынес постановление, которым прекратил уголовное дело в отношении подростка по причине примирения сторон.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru