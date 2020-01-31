В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 31 января

В Мордовии было объявлено штормовое предупреждение на 31 января.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 31 января на территории Мордовии ожидается усиление южного ветра, скорость порывов будет достигать 16 метров в секунду.

По причине сложной метеорологической обстановки представители МЧС рекомендуют жителям Мордовии убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а на улице обходить шаткие строения. Автомобилистам рекомендовать поставить транспортные средства в гаражи.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске прошли пожарно-тактические учения.

Источник: 13.mchs.gov.ru