В Ичалковском районе в результате пожара погиб мужчина

В Ичалковском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Вечером 30 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Протасово. На улице Колхозной загорелся частный жилой дом №46. Возгорание было обнаружено проживающей по соседству гражданкой. Женщина увидела огонь в одном из окон дома.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп владельца жилья 1963 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 60 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru