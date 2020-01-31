В Старошайговском районе в ДТП пострадали три человека

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 30 января на территории села Рязановка. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, двигаясь по улице Ленина, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и врезалось в дерево.

Автомобилист был госпитализирован, двум его пассажирам 24- и 60-летнего возраста также понадобилась медицинская помощь, но им был назначен курс домашнего лечения.

Известно, что у 29-летнего парня нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф