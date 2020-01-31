В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 30 января на улице Волгоградской. 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Дэу», совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска. О состоянии пострадавшей не сообщается.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф