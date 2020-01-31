В Саранске в результате ДТП пострадала 51-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 51-летняя женщина.

ДТП произошло вечером 30 января на территории Ленинского района города. На улице Гагарина столкнулись два автомобиля марок «Фольксваген-Пассат» и «Лада-Гранта».

В результате ДТП телесные повреждения получила 51-летняя пассажирка «Лады». Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Чамзинке два грузовика сбили насмерть пьяного мужчину.

Источник: гибдд.рф