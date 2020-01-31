В Рузаевском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Рузаевском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

ДТП произошло поздним вечером 30 января на 16-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. 55-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21102, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф