В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.
Вечером 30 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарская Свербеевка. Возле дома №37, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 20 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Ичалковском районе в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru