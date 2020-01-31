В Саранске полицейские возбудили уголовное дело по факту вандализма

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

9 января полицейские получили сообщение о том, что в ночное время суток неизвестный гражданин возле дома №30, расположенного по адресу – улица Республиканская, повредил стрелу шлагбаума. Горожане вновь установили преграждающее устройство. 20 и 22 января акты вандализма повторились.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности гражданина, причастного к указанным действиям противоправного характера.

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Источник: 13.мвд.рф