В Саранске прошло мероприятие «Безопасное кресло»

В рамках реализации проекта «Дети. Дорога. Жизнь» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями АНО «Центр поддержки и защиты детства» провели мероприятие под названием «Безопасное кресло».

В ходе проведения рейда возле дошкольного учреждения инспекторы ГИБДД, представители общественности, педагоги и родители воспитанников МДОУ «Детский сад №7» обращали внимание на то, как перевозятся в автомобилях дети.

В ходе проведения мероприятия было установлено, что все юные пассажиры, которых родители в этот день привозили в дошкольное учреждение, находились в детских удерживающих устройствах.

Каждому ребенку был вручен сладкий подарок, а родители получили памятки по безопасности дорожного движения.

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Источник: 13.мвд.рф