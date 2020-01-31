В Саранске проходит операция «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативное-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В рамках проведения указанного мероприятия стражи порядка обращают особое внимание на пешеходов, пересекающих проезжую часть в местах, которые для этого не предназначены. Кроме того, правоохранители пресекают действия водителей, не уступающих дорогу пешим участникам дорожного движения.

Операция завершится 31 января.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф