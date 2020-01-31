В Старошайговском районе загорелась баня

В Старошайговском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Вечером 30 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старая Федоровка. Возле дома №30, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 4 квадратных метра.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании бани в Лямбирском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru