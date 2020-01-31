В Мордовии представители МЧС проводят профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов провели мероприятие в МБУ «Центр дополнительного образования для детей».

В ходе указанного мероприятия были разъяснены правила пользования огнетушителем, а также были продемонстрированы виды огнетушителей и их правильное использование.

Кроме того, всем присутствующим были вручены памятки о мерах пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru