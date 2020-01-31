25-летний житель Саранска подозревается в угоне автомобиля

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 25-летний местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску обратился 23-летний парень, который сообщил о том, что в ночь на 26 января от его дома, расположенного по адресу – улица Ульянова, был угнан принадлежащий ему автомобиль марки «Хендай». Спустя некоторое время транспортное средство было возвращено с механическими повреждениями.

Стражи порядка выяснили, что к совершению указанного преступления причастен 25-летний знакомый заявителя, который ранее был судим. Было установлено, что в ночь на 26 января молодой человек находился в квартире хозяина транспортного средства. В компании владельца жилья подозреваемый распивал алкогольные напитки. После завершения застолья хозяин квартиры уснул. Гость, воспользовавшись данным обстоятельством, взял ключи от автомобиля знакомого и поехал кататься. Во время поездки парень потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в дерево. Поврежденную машину молодой человек вернул на место. Также парень занес в квартиру законного владельца автомобиля ключи.

Утром 23-летний парень, обнаружив, что имел место угон его машины, обратился в полицию, не догадываясь, что к совершению данного преступления причастен его собутыльник.

В отношении 25-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф